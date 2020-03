C’est la France…

Parigi. In piena pandemia mondiale da covid19, con la gente che muore negli ospedali a centinaia al giorno, il 15 marzo, domenica scorsa, la Francia non ha ritenuto di dover sospendere i mercati di piazza. Noi che sappiamo cosa vuol dire e cosa potrà succedere a quella gente la prossima settimana, non possiamo non essere percorsi da un brivido nella schiena,

Une belle concentration d'#irresponsables du dimanche au marché d’Aligre à #Paris.

Ces gens prennent des risques importants et, plus grave, mettent en danger les autres.#RestezChezVous, #StayHome c'est si difficile à comprendre?…#COVIDー19 #coronaviruspic.twitter.com/KSSyPLjayF — 🌿🐝 Реми φ🦞 (@Callystor) March 15, 2020

Il video di twitter sta facendo il giro del mondo. Forse settimana prossima ringrazieremo il destino per aver, in Lombardia, un governatore come Attilio Fontana, piuttosto che uno come Macron. Auguri, francesi.

