Messaggio del sindaco di Ossona sulla spesa e sui casi positivi

Ossona. Nelle scorse ore il sindaco di Ossona ha rilasciato un video in cui chiarisce alcune delle domande che si fanno i cittadini in questo momento.

In questo momento il sindaco Venegoni, come i sindaci di tutti i Comuni, è la massima autorità sanitaria del territorio di Ossona. La sua carica gli addossa la responsabilità di ogni decisione presa e ogni parola detta. Questo per dire che, siccome la responsabilità è sua, va fatto quanto dice, sia riguardo la spesa sia quanto riguarda le altre istruzioni date alla popolazione.

Abbiamo fatto un conto sulla questione della spesa fatta in paese. Pur essendo ben coscienti che la qualità dei piccoli negozi di paese è sempre più alta rispetto ai discount e agli altri supermercati, c’è da considerare che fare la spesa in paese costa una media tra il 15 e il 20% in più rispetto a chi generalmente fa la spesa nei discount. Avrebbero dovuto, infatti essere calmierizzati i prezzi dei prodotti alimentari e per l’igiene, nel senso che, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, in qualunque negozio si vada il prezzo deve essere il medesimo, allineandolo verso il basso.

Questa non è però una responsabilità del sindaco, ma dovrebbe essere della regione o dello Stato, in quanto riguarda più di un comune e potrebbe riguardare più di una regione. Non è una cosa che è stata fatta ne se ne è parlato, ma magari scrivendola qualcuno la può prendere come un caldo suggerimento da passare a chi deve prendere le decisioni più importanti e sostenerle economicamente.

Se non si calmierizzano i prezzi, infatti, il rischio è quello di trovarsi a dover assistere delle persone hanno speso tutta la pensione prima della fine del mese di marzo. Lo stesso varrà per le famiglie che non possono contare su una entrata fissa mensile o che ne hanno una di quelle per cui bisogna “stare attenti sulla spesa”.

Il volantino dei negozi di Ossona

Alcuni fornitori fanno la consegna a domicilio, altri non riescono, ma restano aperti. Importante è scegliere orari di spesa che permetta di non fare grandi code o assembramenti e di concentrare gli acquisti in poche uscite.

Volantino orari e telefono dei negozi di Ossona

