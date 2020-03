La prima vittima del Covid 19 a Casorezzo. E’ Giorgio Grianti

Casorezzo. Ieri l’annuncio della prima vittima del Covid 19 a Casorezzo. Giorgio Grianti, molto conosciuto in paese, aveva solo 66 anni ed è morto dopo aver contratto il famigerato Coronavirus. Pare avesse alcuni problemi al cuore che gli avrebbero permesso di vivere fino a tarda età se non fosse arrivata questa famigerata “influenza come tutte le altre”.

Non possiamo fare altro che ricordarci che un germe non è una colpa, ma una sfiga. E’ come una pallottola sparata a caso. Chi prende, prende e non guarda in faccia nessuno. Il dispiacere per una vita persa, in una situazione come quella che stiamo vivendo, non tocca solo i parenti del povero Giorgio, tocca tutta la comunità di Casorezzo.

