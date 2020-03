L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

LIMPIDEZZA

Limpido

Come il cielo terso

Dopo un violento temporale

E nulla fa’ prevedere

Il ripetere

Del fenomeno naturale,

Limpida

Come l’acqua alla fonte

Che zampilla allegramente

Fredda e cristallina

Da sera a mattina,

E poi durante il giorno

Prende i riflessi del contorno,

Limpida

Come l’amicizia perfetta

Che non si ferma

Davanti a niente,

E prosegue nella mente,

Limpido

Come l’amore che sfocia,

Con il cor s’associa

Per rimaner esterno,

Finché vorrà il Padre Etrerno, e per finire normalmente

Quando nell’anima non esisterà più niente

