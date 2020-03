Ambulanza per prendere soldi e non soldi per prendere l’ambulanza

Milano. Nonostante la quarantena cui è sottoposta tutta la Lombardia e la città di Milano,con la gente che non può uscire di casa, c’è chi persevera nell’abitudine di chiedere soldi per strada. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Milano ieri pomeriggio hanno fermato e denunciato per a piede libero per truffa e inosservanza delle regole della quarantena 3 persone, di cui due con pregiudizi di polizia specifici alla raccolta fondi non autorizzata.

Alle 14, su segnalazione della Areu, i carabinieri avevano controllato un’ Ambulanza con a bordo tre persone, due donne di 50 e 51 anni, un uomo 50enne, che erano stati notati in piazza Damiano Chiesa, mentre chiedevano ai passanti contributi per l’acquisto di un’ambulanza.

Dalle verifiche è stato facile scoprire che i tre fanno parte di un’associazione che ha sede a Milano ma non è mai stata ufficialmente accreditata presso la Areu. Con loro avevano anche un blocchetto di ricevute, sottoposto a sequestro, dal quale risulta che già nei giorni scorsi c’erano state delle offerte, di vario importo, a loro favore.

Non è la prima volta che ci si trova di fronte a situazioni simili. Spesso si tratta di associazioni realmente esistenti che però nei volantini che distribuiscono danno l’impressione di essere associazioni di tipo diverso da quello che sono in realtà.,

