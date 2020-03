Ci ha lasciati Giuseppe Colombo detto Pinilon

Ossona. Un messaggio inoltrato tramite Whatsapp e Facebook, e tramite un lungo questa mattina ha svegliato Ossona con una bruttissima notizia. Questa notte Giuseppe Colombo, conosciuto come Pinilon, proprietario del bar Colombo in piazza Litta, ci ha lasciati. Aveva 73 anni. Lascia due figli, Andrea e Vanessa, e tantissimi amici.

Giuseppe, che tutti chiamavano affettuosamente Pinilon, un soprannome ereditato si suppone dall’attività di imbianchini presente un tempo nella sua famiglia, è morto questa notte dopo una settimana in cui aveva una lieve febbre. Non era nell’elenco dei casi positivi di coronavirus in mano al sindaco, e per il momento la sua morte sembra dovuta esclusivamente ad infarto improvviso. Stasera ne sapremo di più, ma la causa della sua morte non influisce sul dispiacere provato dai suoi amici e dai suoi parenti.

Sin dal 12 marzo scorso il bar Colombo, che Giuseppe gestiva insieme al figlio Andrea, è chiuso. Avevano deciso di sospendere completamente l’attività fino alla fine della emergenza sanitaria. La redazione di Co Notizie si stringe ai tutti i familiari nel cordoglio. Purtroppo come stabilito dalle regole sanitarie non sarà possibile celebrare il funerale. Lo salutiamo così, con un bicchiere di vino, quello buono, alzato in suo ricordo, ognuno nella sua casa.

