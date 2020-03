Otto Tabai contro il Coronavirus e a sostegno della Guardia Nazionale

Sono tempi duri per le aziende e la scelta dell’e.commerce non va bene per tutti. Abbiamo davanti un futuro economicamente incerto ma c’è chi comunque non perde la voglia di lavorare e costruire e di essere utile al suo paese. Ne abbiamo parlato con l’imprenditore mantovano Otto Tabai che possiede un’azienda edile orientata all’ecodilizia. La Edil Tabai ha sede a Milano, in via Montenapoleone 1 e la si può contattare chiamando lo 0282396049 oppure inviando una email a info@ediltabai.com

Ottorino Tabai

“La ediltabai progetta, crea e ristruttura. Abbiamo una grande gamma di servizi professionali e siamo veloci, Caratteristica che non è da sottovalutare, in questo campo.” dice Tabai presentandoci la sua azienda. Fra i tantti servizi che offre attrezza e costruisce tendoni che possono essere utilizzati in moltissimi modi. In questo periodo feste e ricevimenti sono poco indicati, ma c’è la possibilità di utilizzare queste strutture completamente servite da impianti per dare copertura alle attrezzature dei Pronto Soccorsi o per ospitare persone.

” Fra i lavori ultimati possiamo vantarci di quelli all’Hotel Resort Abaraja di Dubai, come di quelli alla sede della squadra mobile della polizia di Stato di via Furgoni a Milano, o a villa Elite a Rapallo.” Una azienda Lombarda costruita e diretta da un lombardo, che nel momento della difficoltà della nostra regione ha trovato un modo per continuare a lavorare e, non dimentichiamolo, per garantire lavoro ad altri professionisti e per una utilità sociale.

Otto Tabai per la Guardia Nazionale onlus

Inoltre Otto Tabai è uno degli imprenditori che hanno aderito alla nostra iniziativa per raccogliere fondi per la Guardia Nazionale onlus, che serviranno per acquistare DPI ( dispositivi di protezione individuale) per i volontari e per sostenere la attività di Protezione Civile della Guardia Nazionale, in un momento così difficile per la Lombardia.

