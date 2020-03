Spaccio a Bareggio

Bareggio. La sera del 18 marzo i carabinieri di Cornaredo hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni che, invece, spacciava droga senza uscire di casa. (foto di repertorio)

Per questa volta non c’è la denuncia di violazione delle norme sanitarie. E’ stato, però, perquisito l’appartamento, come succede di routine. All’interno c’era il solito piccolo emporio. 45 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana.Sono stati sequestrati anche e 955 euro in contanti. L’arresto in questo caso è stato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

