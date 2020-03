Domani inizia la sanificazione delle strade

Ossona. Inizia domani mattina la sanificazione delle strade e dei marciapiedi, iniziando dalla zona residenziale. Sabato invece saranno sanificate le strade di accesso al paese e le zone industriali. Si prega chi può di tener d’occhio l’arrivo dei mezzi per spostare le automobili dai parcheggi almeno temporaneamente, in modo da rendere possibile la maggior precisione possibile. Lo dice il sindaco di Ossona in un nuovo video fatto circolare sui social.

Un piccolo giallo sui numeri

Dai file pubblicati sulle fonti regionali, in alcuni paesi i dati di positivi e di morti non coincidono con i dati che il sindaci hanno dichiarato che sono stati inviati dall’Ats. Sono piccole discrepanze per i paesi piccoli come Ossona, dove ballano solo 2 casi di positività. Il sindaco ne comunica 5 di cui 4 a casa, e che stanno abbastanza bene e uno in ospedale. Sono tutte persone responsabili e che sanno bene quale rischio possono fare correre a parenti e amici e quindi si cureranno a domicilio. Avranno bisogno della solidarietà di tutti. Immaginate solo la paura, e mettetevi nei loro panni. Un pensiero e una parola buona, secondo me, li aiuterà. E aiuterà anche chi, nei prossimi giorni, potrà trovarsi nella stessa situazione.

