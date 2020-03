Coronavirus notizie. Situazione in alcuni Comuni al 18 marzo

Coronavirus notizie dalla Provincia di Milano. Questo riepilogo non serve a molto, se non a dare una visione di insieme della situazione. L’interesse è tale, però che non si riesce a parlare d’altro che di questa difficile situazione. Ecco quindi un piccolo elenco riepilogativo del numero di positivi e di morti di Coronavirus di alcuni dei comuni della parte ovest della provincia di Milano al 18 marzo. non so se un situazione così tranquillizzerà o allarmerà. io posso dire che pensavo si fosse in una situazione peggiore, e che perlomeno nei nostri paesino si riesce a contenere il coronavirus, per ora.

Ossona: 7 positivi e nessun deceduto

Casorezzo: 4 casi positivi e nessun deceduto

Arluno: 13 positivi e nessun deceduto

Busto Garolfo: 9 positivi e nessun deceduto

Marcallo con Casone: 2 positivi e nessun deceduto

Santo Stefano Ticino: 6 positivi e 1 deceduto (7)

Boffalora Sopra Ticino: 2 positivi e 1 deceduto (3)

Inveruno: 16 positivi e 1 deceduto (17)

Bernate: 1 positivi e nessun deceduto

Vittuone: 21 positivi e nessun deceduto

Mesero: 3 positivi e nessun deceduto

Cuggiono: 5 positivi e nessun deceduto

Magenta: 28 positivi e nessun deceduto

Sedriano: 22 positivi e 1 deceduto (23)

Corbetta: 24 positivi e 2 deceduti (26)

Cisliano: 1 positivi e 1 deceduto (2)

Parabiago: 20 positivi e 1 deceduto (21)

Canegrate: 4 positivi e 1 deceduto (5)

San Giorgio su Legnano: 3 positivi e 1 deceduto (4)

Invece, parlando di Coronavirus notizie nel comune d Milano ci ono di 1.038 positivi e 53 morti per un totale di 1.091 positivi tamponati.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp