5 amici al parco in barba al coronavirus

Milano. La gente gira lo stesso per la città e alcuni non sembrano aver capito che si trova in uno stato di emergenza sanitaria seria. 5 giovani amici, fra cui una ragazza di 21 anni e quattro ragazzi di 21, 22, 23 e 25 anni sono stati sorpresi li scoros 17 marzo, introno alle 18.30, mentre bivaccavano nell’area verde in Piazza Vigili del Fuoco. Sono tutti italiani.

Ad avvisare dell’assembramento è stato un cittadino residnete in zona che, notata la situazione ha chiamato il 112. E’intervenuta una volante del commissariato di lambrate. i ragazzi hanno giustificato la loro presenza dicendo che stavano aspettando un’altra amica. La giustificazione ovviamente non era contemplata e i ragazzi sono stati denunciati per l’inosservanza al decreto.

