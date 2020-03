Coronavirus Ossona. Le iniziative: sanificazione strade telefono, spesa a domicilio e altro

Ossona. Il sindaco di Ossona, Marino Venegoni ha annunciato che nei prossimi giorni avverrà la sanificazione strade e piazze da parte dell’azienda consortile. Ossona non ha avuto molti casi di coronavirus, il numero è in linea con quello degli altri paesi e con le statistiche che riguardano l’altomilanese e la provincia di Milano.

Tel. 02 903 84 614 per spesa e medicinali a domicilio

Dal comunicato del sindaco, per ora non vi sono stati morti dovuti al Covid19. Ossona non è esente comunque dai casi e dalle quarantene imposte a chi è positivo anche se non ha sviluppato i sintomi ed è quindi necessario restare a casa il più possibile per evitare il propagarsi del virus

Un appello ai giovani

Ai giovani è chiesto uno sforzo in più. Stare a casa, ed evitare di fare passeggiate se la motivazione per uscire non è più che ottima. ” voi probabilmente ve la caverete più facilmente, ma ogni giovane che finisce in ospedale a causa del coronavirus toglie un posto e la possibilità di vivere a chi è anziano o ha problemi di salute” dice il sindaco. E’ un appello al cuore dei ragazzi, che per togliersi la voglia di una passeggiata inutile rischiano di ammalarsi e anche di essere indirettamente responsabili della morte di un’altra persona.

Io aggiungo che anche se si è giovani e si sopravvive ad una polmonite bilaterale da coronavirus, con intubazione la vita che si dovrà affrontare dopo non sarà comunque semplice. Non penso che gli effetti sul fisico e sui polmoni di una malattia così grave spariscano con la negativizzazione del tampone. Per fare una corsetta o un giro in bicicletta oggi, si rischia di non poterne più fare per il resto della vita. Si rischia che tutto il proprio destino cambi e che, da persone sane,si passi a finire la propria vita con degli handicap e a lottare per sopravvivere per il resto dell’esistenza.

