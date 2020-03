Co Notizie. iniziative per le aziende in tempi di Coronavirus

Ossona. L’epidemia del coronavirus in Lombardia ci ha messo tutti umanamente alla prova. Co Notizie vuol fare qualcosa. Abbiamo fatto nostre due iniziative che prevedono uno scambio di sostegno fra aziende, cittadini e associazioni di volontariato riconosciute. Una iniziativa urgentissima a sostegno di volontari in prima linea nell’aiutare la popolazione in questo momento. L’altra altrettanto importante a favore dei bambini trattenuti lontano dalle loro famiglie con scuse e senza reali ragioni.

Banner pubblicitario e un articolo pubbliredazionale gratis a chi dona qualunque importo, alle 2 onlus che indichiamo

E’ un nostro dono personale per due cause importanti. A chi effettua una donazione alla Guardia Nazionale onlus, o alla associazione Ilcoraggio onlus, di qualunque importo sia, noi regaleremo un banner pubblicitario che sarà pubblicato sul nostro blog dal momento della donazione fino a 30 giorni dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Regaleremo anche un articolo pubbliredazionale che specificherà la donazione fatta. E’ un gesto che possono fare anche i cittadini che non hanno attività economiche, indicandoci per quali aziende o negozi intendono utilizzare il dono. Per altre indmformazioni scrivete a redazione@cronacaossona.com

Co Notizie per la Guardia Nazionale

La Guardia Nazionale onlus è una associazione onlus di protezione civile che opera in base alla legge 16 della regione Lombardia sulla polizia locale. E’ presente anche in altre regioni come Piemonte, Veneto e Sardegna. In Lombardia è nelle provincie di Varese, Como e da una paio di anni anche in quella di Milano. Il Comando di distaccamento è a Ossona. I fondi che si raccoglieranno con le donazioni permetteranno di comprare altri i Dispositivi di protezione individuale per i volontari della Guardia Nazionale. Dato che il comando di distaccamento è a Ossona, per le aziende e i negozi del magentino e del milanese la pubblicazione del banner sarà fino a 60 giorni dopo la fine dell’emergenza sanitaria.

Co Notizie per Ilcoraggio onlus

L’associazione onlus Ilcoraggio ha al suo interno il coordinamento Mamme Coraggio. La coordinatrice nazionale di Mamme Coraggio è Alessandra Sacchetto, di Voghera. Si occupa di esaminare i casi e supportare i genitori e di difendere i diritti dei bambini che sono stati illecitamente tolti alle loro famiglie e trattenuti in comunità o dati in affido extrafamiliare, in barba ai principi ispiratori della legge regionale della Lombardia del 2016 (quando si tratta di Lombardia). Alessandra si batte anche per riavere sua figlia Allegra. Il denaro raccolto servirà per pagare le battaglie legali che questi genitori, e sono tanti, si trovano ad affrontare ogni giorno e per cui anche solo andare a ritirare un atto al tribunale dei miniri o presentare una istanza è un problema finanziario grande come una montagna.

