L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

TIMORE PASSATO

Lunga è la pena

Nell’attesa

Di un risultato

Che non è mai scontato.

È da tanto tempo

Che aspetto questo momento,

Vorrei far passare

Questo dolore

Che mi attanaglia il cuore,

Perché è difficile dimenticare

Il passato, quando diventa presente,

E la mente rinvanga,

Come un’aratro sulla piana,

E vengon fuori Tutti i ricordi,

Eventi passati

Con le stesse situazioni di oggi,

Credendo ch”eran terminati.

Vedo avanzar un camice bianco,

Mi guarda in modo strano,

Mi prende un sussulto

E poi quando comincia il colloquio,

M’invade un sospiro di sollievo,

Ciò che temevo non si è avverato,

Or posso star tranquillo,

Dopo l’ultima volta

È successo una cosa inaspettata

Son guarito completamente,

La cura ha estirpato il male

Ed io son nato a nuova vita,

Speriamo che sia bella ed infinita

