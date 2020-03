Covid 19. Difficile amoreggiare ad un metro di distanza e con la mascherina…

Milano. Ieri pomeriggio in via Mecenate, una 40enne tunisina e un 23enne egiziano sono stati sorpresi a scambiarsi effusioni romantiche e ad amoreggiare a meno di un metro di distanza l’ uno dall’altro e senza mascherina all’interno di un’automobile parcheggiata sulla pubblica via.

I carabinieri della stazione di Rogoredo li hanno denunciati per inosservanza dei provvedimenti per la limitazione del contagio da coronavirus emanati con il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 marzo 2020. Sia l’uomo sia la donna erano incensurati e residenti a Milano, ma il sesso in auto non è stata considerata una attività di urgenza inderogabile

