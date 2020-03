Abbiategrasso.Ubriaco accoltella la madre

Abbiategrasso. Intorno alla mezzanotte e mezza di oggi, G.D. un uomo di 33 anni, ubriaco, al culmine di un litigio ha accoltellato la madre 66enne, N. N. E’ successo in un appartamento di via Sciesa 13. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Abbiategrasso, che sono intervenuti sul posto. Ha opposto resistenza. La donna, portata in codice rosso all’ospedale di Niguarda, è in gravi condizioni.

Un dramma della convivenza forzata di questi ultimi giorni, o forse il troppo amore materno che per tanto tempo ha nascosto i problemi del figlio, per difenderlo. Fatto sta che ieri sera la situazione è esplosa e il giovane si è scagliato sulla madre e la ha colpita almeno 5 volte con un coltello a serramanico, . La donna ora è in prognosi riservata e in pericolo di vita. Ha diverse ferite alla nuca, alle spalle, alle braccia e i tendini tagliati. Nonostante le gravi ferite al momento dei soccorsi era vigile e, per difendere il figlio, ha detto di essersi fatta male da sola.

Non senza fatica da parte dei carabinieri, il 33enne è stato arrestato e portato al carcere di Pavia con l’accusa di tentato omicidio. maltrattamenti in famiglia e di resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo convive con la madre, non è sposato e non lavora. Non ha precedenti penali. In passato era stato fermato qualche volta per essere stato trovato in giro ubriaco.

