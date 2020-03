Su per i balconi in barba al coronavirus. Arrestati

Milano. In via Asiago ieri alle 21 un cittadino ha visto un uomo che si stava arrampicando sulla facciata di un palazzo al civico 9, passando fra i balconi del primo piano.

Ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto i militari della PMZ della compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile. I Carabinieri hanno quindi arrestati due persone che si trovavano sul posto. Uno era in bicicletta e faceva il palo in strada, l’altro era ancora su un balcone. I carabinieri si sono arrampicati a loro volta per bloccarlo prima che potesse scappare. Aveva appena forzato la finestra di una abitazione in quel momento non abitata.

Uno dei balconi visitati

I due avevano con loro guanti torcia e oggetti da scasso fra cui un cacciavite ed una tenaglia. Si tratta di 2 albanesi. Uno è un 34enne, incensurato in Italia e senza fissa dimora. L’altro è un 37enne con precedenti specifici. Attualmente sono in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. I due albanesi sono stati denunciati anche per violazione dell’art. 650, l’ordinanza per la prevenzione alla diffusione del Coronavirus. Il furto in appartamento non è contemplato fra le motivazioni per uscire durante il coprifuoco in vigore in Lombardia.

