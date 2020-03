Coronavirus trasporti. Rimodulazioni e soppressioni dal 14 marzo

Lombardia. Coronavirus trasporti. Il presidente della regione Lombardia ha emesso un decreto per la rimodulazione del trasporti in vigore dal 14 marzo.

Collegamenti Soppressi

Sono stati soppressi i treni del trasporto ferroviario Milano Cadorna – Aereoporto di Malpensa, mentre gli autobus di collegamento aeroportuale fra Bergamo e gli aeroporti di Orio al Serio e Linate funzioneranno solo fino alla data di chiusura dei due aeroporti.

Soppressi anche i servizi finalizzati e di Gran Turismo, i servizi di noleggio di autobus con conducente,e tutti i servizi di funicolar e funivia ad eccezione degli impianti essenziali di Brunate ( Co), Selvino (Bg) e Margno pian delle Betulle ( Lc).

Rimodulati gli altri servizi di trasporto

Sarà garantito un servizio pubblico adeguato agli spostamenti casa lavoro di chi è impegnato nei servizi essenziali, purchè sui mezzi di trasporto sia garantita la distanza minima fra i passeggeri e gli interventi di sanificazione dei mezzi di trasporto. E necessario controllare gli avvisi sui siti internet e sulle app delle linee di trasporto. Ad sempio le tabelle con gli orri delel riduzioni della Linee Movibus che effettua il trasporto pubblico fra i Comuni dell’altomilanese si trovano sulla pagina dedicata al covid 19

Le linee di navigazione lacustre

Dove non essenzialo le linee di traghetti sono soppresse. Sul lago di Iseo sono rimodulati gli orari dei traghetti di collegamento essenziale con i comuni si Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino.

I taxi

I passaggi sui taxi devono essere effettuati in mdo da garantire la prevenzione del contagio fra passeggeri e conducenti, possono essere usati per la consegna a domicilio dei beni di prima necessità e per i servizi di accompagnamento per personale medico di continuità assistenziale e di persone che sono sottoposte a dialisi in esecuzione con gli accordi con Areu (azienda regionale emergenza urgenza). Per il momento questi provvedimenti hanno validità fino al 25 marzo 2020.

