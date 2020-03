Il modulo per le autocertificazioni per potersi muovere

Ossona. Per dare un servizio alla cittadinanza, e nell’ottica che gli spostamenti delle persone in questo periodo devono essere motivati e responsabili, ma che nessuno deve trovarsi nella difficoltà di reperire quanto necessario per muoversi in autonomia, pubblichiamo un modulo per l’autocertificazione degli spostamenti, scaricabile su smartphone e computer.

