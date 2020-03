Consegnare Marijuana non è un buon motivo per uscire di casa

Rozzano. Qualche vantaggio per il fatto che la gente non può uscire di casa. Le strade sono vuote e certi movimenti si notano di più. Ieri pomeriggio i carabinieri della tenenza di Rozzano hanno arrestato in flagranza un 40enne italiano e residente a Basiglio, incensurato.

I militari lo hanno controllato perchè stava percorrendo vi Manzoni a bordo di uno scooter TMax. Era inosservante alle ordinanze contro la diffusione del coronavirus. Infatti il trasporto di marijuana non è una delle attività considerate urgenti e improrogabili.

Ne aveva 1 kg diviso in 10 pacchetti nel vano sottosella della moto. Il 40enne è statoposto agli arresti domiciliari.

