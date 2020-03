Coronavirus: dichiarata “pandemia globale”.

l’OMS dichiara che la pandemia cresce come numero di paesi infetti.

Fino ad ora, l‘Organizzazione Mondiale della Sanità aveva evitato di usare il termine per descrivere l’epidemia che saltellava in tutto il mondo, per paura di dare l’impressione che fosse inarrestabile e che i paesi avrebbero rinunciato a provare a contenerlo. L’Organizzazione aveva affermato all’inizio dell’epidemia che non aveva più dichiarato ufficialmente quando un’epidemia raggiunge proporzioni pandemiche, preferendo invece dichiarare emergenze sanitarie globali.

La diffusione del coronavirus in oltre 100 paesi ora si qualifica come una pandemia globale, hanno detto oggi funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, confermando ciò che molti epidemiologi hanno affermato per settimane.

“Tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia”, ha affermato il leader dell’OMS, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo: “Abbiamo bisogno l’uno dell’altro”. Il cancelliere Angela Merkel prevede che i due terzi dei tedeschi siano infetti. Gli Stati Uniti, con oltre 1.000 casi e interruzioni dell’attività, valutano le possibili risposte.

