Chiusa la Lombardia, arrivano gli incentivi Automilano per l’acquisto dell’auto online.Il gruppo con più di 200 auto disponibili, permette scelta e trattativa da smartphone o pc.

In risposta alle disposizioni del Decreto Ministeriale e alle richieste delle autorità in tema di contenimento del contagio, Automilano mette a disposizione dei potenziali acquirenti video, foto e videochiamate che consentiranno la “vendita a distanza di sicurezza”, senza bisogno di recarsi dal concessionario nemmeno per il ritiro dell’auto. Dal 2017 Automilano, guidata da due giovani imprenditori della zona, propone una vasta gamma di autovetture km zero e aziendali di tutte le marche, con il miglior prezzo del mercato. Cosa che in questi anni gli ha garantito di diventare uno dei dealer più affermati della zona.

Automilano è network di oltre 200 auto di diversi brand

Ora, al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio da CoronaVirus, Automilano mette a disposizione dei potenziali acquirenti il proprio network di oltre 200 auto di diversi brand offrendo un servizio di consegna a domicilio in tutta Italia. Sulla piattaforma www.automilano.it l’utente potrà vedere tutta l’offerta di auto disponibili, più di 200 fra vetture in pronta consegna, km zero, aziendali e usate, per poi richiedere l’invio di foto e video tramite Whatsapp o email oppure intraprendere una videoconferenza tramite Whatsapp, Facebook Messenger, Facetime o Skype per visionare in tempo reale ogni dettaglio dell’auto desiderata accompagnato dai professionisti di Automilano ed affrontare tutto l’iter di scelta, proposte finanziarie ed eventuale acquisto.

Servizio di consegna anche a domicilio

Per chi non volesse poi recarsi in filale al momento del ritiro – come consigliato dal Ministero della Salute- verrà anche proposto il servizio di consegna a domicilio con tutte le dovute precauzioni, sia in Lombardia che in tutto il resto d’Italia. Il nuovo servizio online offre la stessa professionalità e trasparenza dell’esperienza in concessionaria. Con un interlocutore unico dalla scelta della vettura fino alla miglior formula d’acquisto ed agli aspetti finanziari ed assicurativi connessi, perché da ormai tre anni i loro punti di forza sono la soddisfazione ed il supporto del cliente in tutto il processo di acquisto/vendita/leasing dell’autovettura.

Per provare il nuovo servizio è sufficiente visitare il sito www.automilano.it oppure la pagina Facebook Automilano e chiedere all’operatore in chat di usufruire di questo nuovo servizio.

