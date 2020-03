2 casi di Coronavirus anche a Ossona

Ossona. Pochi minuti fa l’annuncio video del sindaco di Ossona Marino Venegoni, che ha ufficialmente detto che ci sono due casi di Coronavirus anche nel paesello. Era solo questione di tempo, poi era ovvio che sarebbe arrivato anche nel nostro paese.

Come già scritto nel caso degli altri paesi, non si fa il nome degli Ammalati, cui vanno tutti i miei auguri di buona guarigione, prima che i familiari e le persone con cui hanno avuto contatto diretto negli ultimi giorni siano state avvisate e sottoposte al tampone faringeo. A queste infatti sarà richiesto di osservare una stretta, anzi strettissima, quarantena. Dato che impossibile sapere in anticipo con che tipo di persone si avrà anche fare, si spera in questo modo di evitare che qualcuno possa venire la cattivissima idea di fuggire per non essere sottoposto alla restrizione in casa.

Non è una semplice influenza

Sin dall’inizio si è detto che il coronavirus sarà per la maggioranza delle persone poco più di una semplice influenza. È vero però è anche vero che sei un giovane lo prende ha le stesse probabilità degli altri di sviluppare la polmonite bilaterale. Anche se una persona giovane ha più probabilità di sopravvivere rispetto ad un’anziana, non sarà semplice riprendersi. Lo aspettano due mesi di ospedale, magari attaccato a un respiratore, ed una lunga convalescenza. Potrebbe anche non riprendersi completamente e avere problemi per il resto della vita. Può succedere con tutte le polmoniti, quindi anche con quelle da Coronacirus. Quindi è necessario evitare il più possibile di contagiarsi e di contagiare altri.

