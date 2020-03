Zona Rossa Coronavirus a Milano. In giro solo i soliti noti

Tempi di Coronavirus a Milano. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno fermato, lo scorso 9 marzo, un italiano di 68 anni che si aggirava, con atteggiamenti sospetti lungo i binari della ferrovia che parte dalla stazione di Trenord di Piazzale Cadorna.

L’uomo ha rifiutato di farsi identificare e, continuando a comminare lungo i binari ha spintonato e insultato i poliziotti. Dopo aver indossato mascherine e guanti lo hanno arrestato per inosservanza alle misure dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

Si trattava di uno dei tanti disperati che circolavano in città, a suoi carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. E’ stato denunciato e a suo carico è stato richiesto il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Milano.

