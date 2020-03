Serenata non gradita. “Mettiti con me”, ma lei piuttosto chiama i carabinieri

Milano.Si era appostato di fronte alla casa di una 44enne russa, in via Morosini, verso mezzogiorno, chiamandola in continuazione. Una serenata non gradita. Voleva convincerla a iniziare una relazione sentimentale con lui, utilizzando vecchi sistemi romantici ma troppo insistenti.

Oggi sono metodi che non funzionano più e se lei non ne vuole sapere ha tutti i mezzi per fartelo capire in modo che non lasciare adito a dubbi. Meglio, in quei casi, cambiare l’oggetto del proprio amore. Invece il 56enne italiano non la voleva capire.

La donna ha chiamato il 112 e sono arrivati i carabinieri della radiomobile. L’uomo 56enne è stato fermato e posto agli arresti domiciliari. La sua insistenza senza senso non ha pagato. La donna lo aveva già denunciato a febbraio per fatti analoghi.

