L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

FATALE ATTRAZIONE

Attesi tutti

Col tuo fascino, tra i flutti

D’una marea immaginaria,

Che sconvolge la mente, illuminata

Dal chiarore che emani,

Mentre, tranquilla rimani

Immobile in te’ stessa.

Ma non sei ferma,

Vedo un turbinio

Di pensieri che sfociano

Attraverso i tuoi occhi

Che son socchiusi, ma son vivi.

Sembran addormentati,

Ma sprigionano scintille

D’amore e di passione

Che ti rendono attraente,

Una nuova incognita da scoprire.

Sei così distante,

Nello stesso tempo sei entrata

Prepotentemente nella mia vita,

Chissà se riuscirò a farti capire,

Un giorno, che ti amo da morire.

Anche se non sei reale,

Rimarrei giorni e giorni ad ammirarli,

Rapito dal tuo sguardo enigmatico,

Che solletica anche il cuore di un’avaro,

D’amore

