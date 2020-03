ITALIA: chiusa per Virus…

Nella serata di ieri, lunedì 9 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha comunicato durante una conferenza stampa straordinaria, che tutta l’Italia sarà considerata zona rossa e la quarantena interessa ormai tutto il nostro paese da nord a sud.

L’Italia da ieri, è considerata tutta zona rossa e dunque tutti i cittadini dovranno considerarsi in ‘quarantena’ e dovranno limitare gli spostamenti allo stretto necessario, quindi per “comprovate esigenze lavorative” , per approvvigionamento di cibo e per motivi di salute o per altre necessita

COVID-n.19

Le misure restrittive per contenere il Coronavirus nei nuovi confini prevedono altre sospensioni.

Fino al 3 aprile, come indicato dal decreto, le scuole di ogni ordine e grado, quindi anche Università, rimarranno chiuse. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

I bar e le attività di ristorazione possono lavorare dalle 6 alle 18.00, ma hanno l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I centri commerciali possono rimanere aperti ma dovranno essere chiusi nei fine settimana.

Stop anche agli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le società dovranno attraverso il proprio medico assicurarsi dello stato di salute di atleti e personale accompagnatore.

Chiusi gli impianti di risalita nei comprensori sciistici, presi d’assalto nel fine settimana e i musei. Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi. Sospesi anche gli esami per conseguire la patente.

COVID-n.19

C’era anche il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione dei soggetti in quarantena o positivi al Coronavirus. All’articolo 3 del provvedimento il governo ribadiva la raccomandazione alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepressi di evitare di uscire. Bisogna inoltre limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone nei casi strettamente necessari. Chi presenta i sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5 gradi deve rimanere a casa e contattare telefonicamente il medico.

