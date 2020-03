Hashish e Youpol al Lorenteggio

Milano. Giovedì 5 marzo gli agenti del Commissariato “Lorenteggio” hanno individuato l’appartamento che un 54enne tunisino utilizzava per spacciare hashish. (Foto di repertorio)

Tra un pedinamento e un appostamento alla fine hanno individuato lo spacciatore che, quando si è accorto di essere stato scoperto, ha tentato di liberarsi della “roba”. Alla vista dei poliziotti ha tentato di fuggire gettando addosso agli agenti una scatola di polistirolo, che conteneva hashish. Gli agenti lo hanno preso nei pressi della sua abitazione al cui interno hanno trovato di 5 kg e mezzo di hashish. In parte era nascosta in una scatola per le mozzarelle e in parte all’interno di uno zaino. Con sè aveva anche 1150 euro in banconote da 50 euro.

I gemelli

Venerdì hanno arrestato 2 gemelli italiani, dopo una segnalazione avvenuta con l’app youpol. I poliziotti del Commissariato Lorenteggio, dopo aver controllato attentamente, hanno perquisito l’appartamento dei due 22enni, e trovato il mezzo chilo di hashish che i ragazzi avevano nascosto in mansarda. Dalla questura, a proposito della app spiegano che “L’App YouPol è operativa in tutte le province italiane ed è stata pensata per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani. La Polizia di Stato, da sempre impegnata nella formazione civica dei ragazzi, anche con YouPol desidera coinvolgere e responsabilizzare i giovani al miglioramento della vivibilità del loro territorio”.

