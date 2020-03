Ciclista investito a Magenta, in trauma commotivo

Magenta. Alle 07.58 di questa mattina D.C. un ciclista di 53 anni è stato investito in via Filippo Turati.

Ha battuto la testa e ha un ferita al lato della tempia, ch hanno causato un trauma commotivo. E’ stato soccorso dalla croce bianca di Magenta e portato all’ospedale di Magenta in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. (foto di repertorio)

