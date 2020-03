Italia Zona Rossa Coronavirus. Altra bozza di Conte dopo lo stapeade

Roma.! Tutta italia zona rossa Coronavius. Ma è un’altra bozza di Giuseppe Conte! Scusate l’esclamazione ma è appena arrivata in redazione una nuova bozza di un nuovo odcpc . Sottolineo bozza perchè è scritto persino nell’intestazione. Non è ancora stata firmata alle 22.29 del 9 marzo ed entrerà in vigore domani mattina. Lo ha annunciato Giuseppe Conte nella conferenza stampa di questa mattina.

Tutta Italia Zona Rossa coronavirus, isole comprese

Tutta italia è zona Rossa da domani. Tutti dovranno seguire le regole che stiamo seguendo in Lombardia. Isole comprese. Nella bozza del decreto è scritto che la motivazione dell’allargamento della zona rossa a tutta italia è dovuta al fatto che ieri la gente è andata a sciare nonostante il divieto di assembramento.

I lombardi sono gente disciplinata, il loro problema non è stare a casa per evitare il contagio, ma il non poter andare a lavorare. Non capisco però come possa Giuseppe Conte credere di imporre di seguire le regole lombarde a chi è saltato su un treno la notte della diffusione dell’ultima bozza di decreto e non ha minimamente pensato al rischio di contagio cui esponeva i suoi stessi parenti. In ogni caso, eccovi la copia della bozza. ( sottolineo bozza)

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp