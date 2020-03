Incidente in tangenziale

Rozzano. Questa mattina alle 08.15 sulla tangenziale ovest, A50 nord, all’altezza di Rozzano – Quinto De’ Stampi una moto e un’automobilie si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista. La moto è volata via e si è fermata solo dopo 50 metri. ( foto di repertorio)

Il motociclista è un giovane di 25 anni, F.A. Sul posto per i soccorsi sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Opera, un elicottero del 118. Il giovane, in condizioni delicatissime a causa del trauma cranico e delle lesioni al bacino, dopo la stabilizzazione e il primo soccorso è stato portato con l’elicottero all’ospedale di Rozzano in codice rosso.

I rilievi e la determinazione delle cause dell’incidente sono affidate alla polizia stradale di Novate (Mi -Bs).

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp