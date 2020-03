Henrik Enderlein: Professore di Economia politica, direttore del “Jacques Delors Centre”, presidente della “Hertie School”

Guardate l’andamento dei contagi in italia dal 25 al 29 febbraio e confrontateli con i dati tedeschi –

l’epidemia in Italia è davvero “così diversa” dall’epidemia in Germania (come suggerito da molti)? Per quello che vale, guardate questi numeri. Impressionante.

