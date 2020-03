Coronavirus. Henrick Enderlein. L’epidemia in Germania è poi così diversa da quella in Italia?

Questo è Henrick Enderlein, Professore di Economia politica, direttore del “Jacques Delors Centre”, presidente della “Hertie School”. Guardate l’andamento dei contagi in italia dal 25 al 29 febbraio e confrontateli con i dati tedeschi che sono divulgati nella tabella pubblicata dal professore. Li mostra in un suo messaggio sul suo profilo Facebook. L’epidemia in Italia è davvero “così diversa” dall’epidemia in Germania (come suggerito da molti)? Per quello che vale, guardate questi numeri. Sono impressionanti, ma sembra che i due paesi vadano proprio di pari passo.

