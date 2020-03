Lombardia Zona Rossa da domani (testo completo)

Da domani l’intera lombardia più alcune province del Veneto e dell’Emilia Romagna sono zona rossa per il Coronavirus. Non si potrà nè entrare nè uscire dalla Lombardia fino al 2 aprile. Non ci si potrà muovere neppure all’interno della stessa regione, da comune a comune. Lo dice il decreto appena firmato dal presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte che ha blindato completamente tutti i lombardi. Il testo del provvedimento circola in queste ore su tutta internet.

Blindate anche le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini Pesaro e uUrbino, Venezia, Padova, Treviso Asti e Alessandria. Saranno possibili gli spostamenti solo per improrogabili impegni di lavoro. In allegato il testo diramato dal primo ministro Giuseppe Conte

