Coronavirus Abbiategrasso. Chiusa l’agenzia delle entrate

Coronavirus Abbiategrasso. Non si tratta della sospensione delle tasse e delle bollette per la calamità naturale dell’ emergenza sanitaria che si sperava, ma da domani 5marzo gli uffici dell’agenzia delle entrate e riscossione di Abbiategrasso di via Magazzeno 3 saranno chiusi per la sanificazione post Coronavirus. Ne ha dato conunicazione la stessa Agenzia delle entrate consigliando gli utenti di rivolgersi all’ agenzia delle entrate di Corsico.

Significa che qualcuno tra gli impiegati è risultato positivo al tampone. Questo significa in via generale che chi nei 14 giorni scorsi ha frequentato gli uffici e non è stato ancora contattato direttamente dalle autorità sanitarie non ha avuto appuntamenti con chi è stato contagiato. Prudenzialmente, però, come tutti dovrà porre attenzione al suo stato di salute.

Nel caso si abbia tosse e febbre alta bisogna ricordarsi di non andare al pronto soccorso dell’ ospedale e di non recarsi all’ambulatorio del proprio medico ma di chiamarlo al telefono oppire di rivolgersi ai nuneri di telefono di riferimento.

