I Carabinieri lo fermano a Santo Stefano Ticino e trovano 7 kg di droga

Santo Stefano Ticino. Ieri sera intorno alle 23 i Carabinieri della stazione di Corbetta stavano effettuando un posto di blocco nel territorio di Santo Stefano, quando hanno notato una manovra di fuga da parte di un’automobile che li aveva avvistati. Dopo un breve inseguimento hanno bloccato l’auto. Alla guida c’era un autotrasportatore incensurato di Robecco sul Naviglio, che aveva in macchina 400 grammi di hashish e altrettanti di marijuana.

Munizioni a Robecco sul Naviglio

Dato il comportamento e il tentativo di fuga i militari hanno proceduto con la perquisizione del suo appartamento a Robecco sul Naviglio. Qui lo sorpresa. In casa c’erano 2 kg e mezzo di marijuana, 5 kg di hashish, 30 grammi di cocaina, una fiala di testosterone, cartucce di pistola e fucile, 19mila euro in contanti, delle bombolette spray vuote ma con con il fondo svitabile che servivani da nascondiglio, un bilancino e telefoni cellulari l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e per detenzione di munizionamento illegale oltre che per esistenza dato che aveva tentato la fuga dal posto di blocco

