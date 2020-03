Ancora furti al Destriero di Vittuone. Fermata una nomade novarese

Martedì 3 marzo 2020, alle 20 a Vittuone, nel corso di un servizio perlustrativo, militari della Stazione dei Carabinieri di Sedriano sono intervenuti all’interno del centro commerciale “Il Destriero”, su richiesta del personale addetto alla vigilanza, ed hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato, R. B., italiana del 1994, residente in provincia di Novara presso campo nomadi, nubile, nullafacente, pregiudicata.



La stessa asportava vari capi abbigliamento del valore complessivo di 240 euro dai negozi Calzedonia, Tezenis e H&M.

Arrestata trattenuta presso camere di sicurezza del reparto operante in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp