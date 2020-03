Ricattato dopo la notte d’amore da una donna di Corbetta arrestata ad Ossona

Lunedi 2 marzo 2020, in Ossona, militari dell’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di estorsione, una donna del 1986, di Corbetta, incensurata.



La medesima costringeva un uomo a consegnarle la somma in contanti di 1.100 euro, minacciandolo altrimenti di rivelare alla di lui compagna la relazione sessuale avuta nella decorsa notte.

I militari che avevano acquisto la denuncia della vittima intervenivano al momento della consegna della somma richiesta.

Arrestata trasportata presso il carcere di Milano San Vittore. Hanno proceduto congiuntamente la Sezione Operativa della Compagnia di Abbiategrasso e la Stazione dei Carabinieri di Corbetta.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp