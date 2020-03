Ossona. 1.100 euro per un paio di rapporti sessuali

Ossona. Ieri un uomo residente fuori provincia ha denunciato per estorsione una donna residente a Corbetta, ma che ha abitato a lungo a Ossona. La donna voleva da lui 1100 euro per non raccontare a sua moglie dei loro rapporti sessuali occasionali.

L’uomo si è però recato dai carabinieri della stazione di Corbetta, compagnia di Abbiategrasso dove i militari hanno organizzato la trappola. L’uomo ha organizzato l’incontro a Ossona, fingendo di acconsentire al ricatto, in un luogo pubblico.

L’incontro è avvenuto nei pressi della Banca, in piazza Litta, ieri alle 11. Insomma dove c’è il bancomat. Non appena la donna ) ha preso il denaro dall’uomo, 6 carabinieri in borghese che erano nelle vicinanze e avevano sentito e visto tutto, la hanno avvicinata e arrestata. Poi è arrivata la macchina con i militari in divisa, e l’hanno portata in caserma, poi a San Vittore.

Da me non avrete in particolare in più. Però un commento lo faccio. D’accordo che “Ossona figa bona”, ma 1100 euro per averla data via in allegria sono troppi anche per il nostro paesello dalle solide tradizioni. Il ricatto del “lo dico a tua moglie” è pericoloso e di cattivo gusto. Lei di sicuro lo sa già, e i figli anche, e di questi tempi al marito si può perdonare la scappatella della mezza età ma non si può permettere ad un’altra donna di insidiare il conto corrente. Insomma, in tempi moderni non funziona più.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp