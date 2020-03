Malattie rare, insieme si può fare tanto

Riceviamo & Pubblichiamo

In occasione della giornata dedicata alle Malattie Rare, l’Associazione Nazionale Sindrome di Noonan e RASopatie ODV è felice di informarvi che siamo inclusi nell’elenco di Orphanet, portale delle Malattie Rare e dei farmaci orfani.

La Giornata delle Malattie Rare 2020 si celebra oggi sabato 29 febbraio, il giorno più raro dell’anno, cercando di trasmettere come messaggi:



– Rari vuol dire essere tanti. Rari sono gli oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo.



– Rari vuol dire essere forti. La comunità delle malattie rare è unita attraverso i confini e le malattie per sensibilizzare il pubblico e promuovere il concetto di “equità”.



– Rari vuol dire essere orgogliosi, come se fosse una seconda cittadinanza di cui andare fieri



Tutti uniti per combattere assieme

