L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

UN ABBAGLIO

Pensieri

Che sembrano reali,

Annunci sponsorizzati

Resi dalla fantasia tali,

Palpabili,

Annunci sponsorizzati

Come se quello che vedi

Con un dito puoi toccarlo,

Però, se allunghi la mano

Svanisce nel nulla,

Allora nella foga,

Nel momento più bello,

Quando resti molto affascinato

Da quello che si presenta,

Se pur non nella realtà,

Resti immobile,

Non vuoi far sparire

La visione che ti appare,

Anzi, la vuoi far durare

Più a lungo possibile.

Ma è tutto un sogno,

Un magnifico abbaglio,

E la minima distrazione,

Il minimo rumore

Ti riporta alla realtà

E tutto si dissolve nel nulla.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp