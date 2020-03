Rapina e furto in appartamento in San Babila, poi festeggiano in limousine

Milano. Rubavano negli appartamenti del centro di Milano e durante un furto in un appartamento in zona S.Babila avevano anche sequestrato una anziana signora. Il ladro che era entrato in casa l’aveva minacciata con un coltello e rinchiusa in bagno, dopo averla obbligata ad aprire la cassaforte. Avevano portato via più di 500mila euro in gioielli e ovgetti di valore

Gli uomini della seconda sezione della squadra mobile della Questura di Milano hanno arrestato tre ladri, due serbi e un rumeno, all’interno del campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate. Uno dei due serbi è minorenne. Arrivare ad identificarli Non è stato per niente semplice nonostante zona di Piazza San Babila sia ben coperta dalle telecamere di sicurezza ed esista anche un video della telecamera interna all’appartamento.

La rapina

Individuare i tre ladri non è stato semplice. La rapina con il sequestro della anziana signora è avvenuto nella notte fra l’11 e il 12 gennaio scorso. Mentre due dei ladri si posizionavano a fare il pali, il 24enne serbo si è arrampicato lungo la grondaia, ha rotto un vetro ed è entrato nell’appartamento. Qui ha sorpreso l’anziana signora che stava già dormendo. Minacciandola con un coltello o un punteruolo, la ha obbligata ad aprire la cassaforte ed è poi scappato, sempre utilizzando la grondaia.

Ha portato via circa 450mila euro fra gioielli oggetti preziosi e contanti. I tre poi sono fuggiti su una Opel Astra. Durante le indagini seguenti si è scoperto che la giornata seguente di tre avevano affittato una limousine e fatto il giro delle discoteche e della movida milanese, bevendo champagne.

Le indagini

Le indagini sono state difficili ma fortunatamente i ladri hanno lasciato molte tracce. Il ladro si è tagliato rompendo il vetro e ha lasciato una traccia di Dna sulla finestra. Due dei ladri hanno utilizzato i telefonini con l’utenza “citofono” utilizzati per chiamare delle utenze “normali, permettendo quindi di identificare almeno un contatto.

