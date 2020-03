Coronavirus. Altri 4 casi a Busto Arsizio

Varese. All’ospedale di Busto Arsizio 4 nuovi casi di CoronaVirus. Stiamo attendendo la conferma da parte dell’ufficio stampa regionale. Ora nell’ospedale ci sarebbero 5 ricoverati risultati ammalati. Uno di questi è ricoverato nel reparto di infettologia da qualche giorno. Un altro era già in rianimazione, anche lui ricoverato nei giorni scorsi. Nel week end si sono aggiunti altri 4 casi che hanno bisogno di assistenza respiratoria e sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva. La terapia intensiva è composta da 8 posti.

Anche nei reparti di infettivologia si corre il rischio di non avere abbastanza letti per i ricoveri. Si sta quindi verificando quanto si temeva, cioè che i tanti ammalati contemporanei mettano sotto pressione i reparti di terapia intensiva?

Saronno

Una notizia arrivata da Saronno. Uno dei ricoverati a Busto Arsizio è un uomo che era già ricoverato all’ospedale di Saronno per un incidente. Da quanto mi cominciano, si sarebbe sentito male in bagno e avrebbe battuto la testa, quindi è stato portato in ospedale per motivi diversi dal coronavirus. poi, una volta che è stato soccorso e si sono accorti della sintomatologia che presentava, hanno effettuato il tampone, che è risultato positivo. Immediato quindi a quel punto il trasferimento all’ospedale di Busto Arsizio, che è quello fra gli individuati per la terapia intensiva da Coronavirus. Non sappiamo ancora nulla sulle condizioni dei malati. La notizia è in aggiornamento.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp