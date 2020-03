Allarme idrogeologico giallo in Lombardia. E c’è la app che te le dice in anticipo

Lombardia. Ci mancava la pioggia. Oppure per fortuna piove. Non sappiamo ancora se la pioggia di oggi sarà un bene o un male per la diffusione del coronavirus.

La Protezione Civile della regione Lombardia, nonostante tutto ciò che succede con l’emergenza sanitaria, è attenta anche ai pericoli naturali. Attualmente ha lanciato un allarme giallo (ordinario) per il rischio idrogeologico a causa delle piogge forti che continueranno fino a questa sera a mezzanotte. Nella parte alta della Lombardia quella di montagna da questa notte, verso le 3, inizierà anche l’allerta arancione ( moderato) per le valanghe.

Per avere le informazioni degli allerta della protezione civile in tempo reale c’è una app, molto precisa, che si chiama AllertaLOM ed è scaricabile sia per le piattaforme Android che per le IOs.

