Il cucito diventa storia e valore per Corbetta: la famiglia Fusè

E’ dal 1948 che il “Centro cucito Fusè” porta nelle case delle famiglie corbettesi, e non solo, la sua impronta. Ora si appresta a diventare “Negozio storico” con tanto di targa che deve essere concessa da Regione Lombarida. La domanda è stata inviata, con tanto di foto e ricostruzione storica dell’attività commerciale e artigianale che al momento vede l’alternarsi di tre generazioni e che si spera possa nel futuro prossimo arrivare alla quarta generazione. Un vanto per Corbetta e per il suo commercio! Si parla anche di artigianato in quanto nei decenni passati, oltre alle macchine da cucire, si vendevano anche bici e motorini.

Il “Centro cucito Fusè” nel 1955, con Cesarino Fusè, quando si vendevano cicli e motorini

Allora come oggi si eseguono comunque riparazioni, sostituzioni di macchine da cucire e ricami di ogni genere. Il tutto in maniera diretta, senza delegare a terzi e con il marchio rigoroso del “made in Italy” nella manodopera. Ci si mette mano, qunque, oltre che il cuore. In passato si cuciva la dote, fino a pochi anni fa le nonne preparavano il corredo per i nipotini che dovevano nascere, eseguivano riparazioni e confezionavano abiti, biancheria per la casa. Oggi, sebbene la clientela non più giovanissima è ancora una parte importante del business, i giovani sono la nuova pagina della storia che verrà scritta: anche gli italiani scelgono la scuola di moda, il “made in Italy” non è perduto, la tradizione va avanti. E la pagine della nuova storia porta il nome di Sergio Fusè, nipote di Angelo Fusè che aprì il negozio in via Brera e figlio di Cesarino Fusè scomparso un paio di anni fa lasciando nel commercio corbettese la sua impronta. Il negozio resta in via Brera 39, a Corbetta.

I servizi

Grazie al modello BROTHER PR-1050X, si eseguono ricami su misura e richiesta: dalle semplici iniziali del nome riportate sugli indumenti a veri e propri ricami elaborati per tessuti che diventeranno abiti o biancheria per la casa. La macchina è anche in vendita e offre molteplici funzioni e combinazioni cromatiche, oltre ad un’area di lavoro particolarmente ampia, per ricamare qualsiasi ricamo su diversi materiali. In più, garantisce un ricamo di eccellente qualità e dispone di comandi facili da usare. Un investimento per chi vuole fare del ricamo un lavoro.

Chi acquista una macchina da cucire ha anche a disposizione una sorta di “mini corso” per l’uso della stessa. Attualmente sono in auge le macchine da cucire portatili e con la stessa si può andare direttamente in negozio per ottenere istruzioni per l’uso.

L’azienda dispone poi di tutti i gli accessori necessari per il cucito: ricambi originali di tutte le più importanti case produttrici di macchine per cucire e maglieria e tutti i ricambi che competono la manutenzione; aghi di tutte le tipologie (anche speciali!); per chi è appassionato di ricamo, una vasta gamma di filati, fliseline, materiali idrosolubili per creare lavori come pizzi, macramè; per tutte le sarte che eseguono tagli, forbici di tutte le misure. Basta andare su www.centrocucitofuse.it e consultare il negozio on line.

Assistenza

Il “Centro cucito” esegue servizio di assistenza tecnica di qualsiasi tipo e marca di macchine per cucire sia ad uso domestico che ad uso professionale. Assistenze, riparazioni e revisioni sono eseguite esclusivamente con ricambi originali, nell’officina specializzata del “Centro cucito”, riducendo al minimo i tempi di riconsegna del prodotto. La continua frequentazione di corsi di aggiornamento hanno portato il “Centro cucito” ad essere tra i primi in Italia ad effettuare riparazioni in giornata per esigenze particolari come sartorie, laboratori e privati.

Sergio Fusè, attuale proprietario e gestore del “Centro cucito” di via Brera 39, a Corbetta

La storia continua

Il “Centro Cucito di Sergio Fusè” vanta, da oltre 60 anni, la specializzazione nella vendita e assistenza tecnica, anche a domicilio, di macchine per cucire ad uso familiare, industriale e da ricamo. “La nostra esperienza e l’attaccamento al lavoro ci ha portato ad affrontare i cambiamenti in questo campo, dalle macchine per cucire a pedale della nonna, all’introduzione delle macchine per cucire meccaniche, elettroniche e da ricamo, sino a trattare attualmente i marchi delle case costruttrici più prestigiose, per i quali siamo concessionari autorizzati, come NECCHI, BROTHER, SINGER, JUKI, BERNINA, PFAFF, HUSQVARNA, JANOME – spiega Sergio Fusè – E’ da quando avevo 6 anni che sono nel negozio di famiglia. Sono diventato grande in questa realtà che è passione e tradizione oltre che lavoro specializzato, dato che seguo regolarmente corsi di aggiornamento che mi consentono di dare assistenza diretta e immediata sia a privati che ad aziende”.

Il medagliere conservato in negozio

Il contributo alla città

Da decenni il “Centro cucito” partecipa al concorso della “Mostra vetrine”, ottenendo risultati invidiabili: dal medagliere degli anni Ottanta di Cesarino Fusè, alle targhe vinte da Sergio Fusè. Tra quest’ultimi: il premio speciale della Pro loco cittadina per aver esaltato la storia del paese, nonchè il premio assegnato dagli alunni della scuola secondaria “Simone da Corbetta”. E poi ancora, targhe che testimoniano corsi di formazione e la medaglia con l’effigie della città di Corbetta.

Il “Centro cucito di Sergio Fusè” ha ottenuto anche il logo di “Negozio amico dei bambini” e ogni anno contribuisce con prodotti o contributi alla beneficenza a favore di realtà associazionistiche corbettesi e della zona.

La storia

Il Centro Cucito Fusè nasce nel 1948 come Fusè Angelo & Figlio (Cesarino) con la vendita di macchine per cucire e ciclomotori per poi essere tramandato di generazione al figlio Fusè Cesarino che, nel 1970 circa, decide di dedicarsi esclusivamente alla vendita ed assistenza di macchine per cucire e maglieria. Nel 1998, raggiunta l’età della pensione, passa il tutto al figlio Fusè Sergio che, con l’aiuto dell’esperto padre come supervisore, prosegue la professione con dedizione e tanta passione sempre nello stesso stabile/negozio di proprietà della Famiglia Fusè. Tutt’ora, dopo la mancanza di papà Cesarino, Sergio prosegue l’attività in onore di suo padre che con tanta volontà e passione gli ha insegnato il mestiere avendola oltremodo ampliata con ulteriori servizi alla clientela seguendo sempre corsi periodici di aggiornamento.

