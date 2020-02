Rapinava farmacie armato di foglietto.

Milano. I carabinieri lo hanno preso il flagrante durante l’ultima rapina che aveva effettuato alla parafarmacia di via Romolo 1, mostrando alla dipendente un foglietto con scritto: “questa è una rapina. Sono armato”. Ha portato via 300 euro. Non era armato di oggetti, ma quando lo hanno fermato, il 25 febbraio, i carabinieri gli hanno trovato in tasca 4 foglietti di carta con scritto frasi simili, che vanno da “questa è una rapina a ” dammi i soldi” e a “sono armato”. Segno che intendeva continuare nella sua attività.

L’autore della rapina è un egiziano 24enne, regolare, e utilizzava i bigliettini probabilmente per nascondere l’accento che avrebbe potuto farlo identificare. Lo hanno identificato ugualmente. Anzi, sembra che i carabinieri lo aspettassero quasi al varco perchè avevano già forti sospetti su di lui. Lo hanno fermato in via Missaglia all’angolo con via Boifava mentre camminava a piedi. dopo la rapina, probabilmente stava tranquillamente tornando a casa. Nella zona del Gratosoglio ci sono state altre 5 rapine con la stessa metodologia. Sono state colpite anche le farmacie di via Saponaro, in Chiesa Rossa e in via Tibaldi.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp