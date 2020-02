Cernusco sul Naviglio. muoiono due persone per un incendio

Cernusco sul Naviglio. Un incendio che si è sviluppato questa mattina alle 8.30 circa in un appartamento dell’Aler al terzo piano di via don Sturzo 11, in una palazzina di 8 piani, ha causato una tragedia. Due donne morte e 7 feriti. (Foto di repertorio)

Una donna disabile di 86 anni e stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento. Era morta per le ustioni. E’ deceduta anche la figlia di 52 anni. Il suo corpo è stato trovato riverso sul pianerottolo. Altre 22 persone sono rimaste coinvolte nell’incendio. 14 hanno avuto necessita di essere portate al Pronto Soccorso. 4 all’ospedale di Cernusco sul Naviglio e 3 a quello di Melzo. Altre 14 persone hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Fra i coinvolti nell’incendio c’era anche un disabile che non ha però avuto bisogno di cure particolari. Sul posto i Vigili del fuoco, 2 auto mediche, una auto infermieristica e 7 ambulanze.

