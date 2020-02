Arrestato cacciatore di smartphone

Milano. Un ventenne nigeriano è stato arrestato per tentata rapina in via Vitruvio lo scorso 25 febbraio intorno alle ore 14. Stava dando la caccia agli smartphone degli altri.

Il nigeriano ha prima preso di mira lo smartphone di una donna marocchina di 40 anni, che ha reagito ed è riuscita tenersi telefono cellulare. L’uomo è scappato ma poco dopo ha intercettato una donna cinese che stava parlando al telefono. Le ha strappato smartphone dalle mani Durante la telefonata.

La prima vittima aveva comunque già avvisato la polizia del tentativo di scippo e una volante è riuscita a rintracciare il nigeriani 20enne mentre camminava sulla via Vitruvio.

