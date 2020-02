Muore investito da una Smart

Cologno Monzese. Questa mattina poco prima delle 7 in via Roma, in direzione di Vimodrone, un 28enne italiano alla guida di una Smart ha investito un 43enne rumeno che attraversava la strada. Il 43enne è morto sul colpo per il gravissimo un trauma cranico, dopo aver fatto un volo di quasi un metro e aver sfondato completamente la parte anteriore della Smart. L’incidente avvenuto a 50 metri dalle strisce pedonali. L’autista della Smart ha dichiarato che non stava superando il limite di 50 km all’ora, ma i rilievi da parte dei carabinieri e della polizia licale di Cologno sono tutt’ora in corso. I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni che li stanno effettuando considerano inverosimile che la velocità della Smart fosse entro i limiti.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp