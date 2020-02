Spazio Montessori a Cerello di Corbetta. Autofinanziamento e comunità

Eh già, la dolcezza della prima infanzia è la stessa delle torte fatte in casa dalle volontarie e messe in vendita davanti alla parrocchia di Cerello di Corbetta per autofinanziarsi. Uno strumento in più che serve a fare più che altro comunità, a unire con gesti semplici ma significativi, a farsi conoscere per l’appunto con dolcezza. Il tutto a favore dello Spazio Montessori du Cerello di Corbetta.

“Nella concezione di Maria Montessori, l’educazione non è un episodio della vita: essa dovrebbe cominciare con la nascita e durare così a lungo come la vita stessa. L’educazione è concepita da lei non soltanto come una ‘trasmissione di cultura’, ma piuttosto come un aiuto alla vita in tutte le sue espressioni” (Mario M. Montessori).

Il corridoio che porta alle stanze tematiche dello spazio Montessori di Cerello di Corbetta

Scegliere una struttura che abbia ambienti preparati ad accogliere il bambino a qualsiasi età diventa fondamentale quindi per la sua crescita. L’asilo nido “Teresa Sarti Strada” di Ossona e Lo Spazio Montessori di Cerello di Corbetta sono due realtà che “gettano il seme della conoscenza” dalla nascita sino all’ingresso alla scuola primaria ponendo sempre l’attenzione al singolo come persona in cui vengono rispettati i bisogni interiori, i tempi ed i modi individuali di apprendere. Ecco allora che la proposta educativa allo Spazio Montessori di Cerello come in ogni realtà Montessori ha come obiettivo aiutare e sostenere ogni bambino nel suo sviluppo mentale, emotivo e fisico coinvolgendo psciche, mente e fisico.

Ogni cosa a suo posto, sencondo un ordine logico di attività

Per questo motivo la didattica montessoriana è nominata psicodidattica. Nello specifico i bambini qui accolti fanno psicoaritmetica, psicogeometria, psicogrammatica e psicomusica in un contesto ovviamente di libera scelta. Tutto il materiale esposto e in utilizzo ha come obiettivo aiutare a formare l’uomo.

Le immagini qui riportate mostrano come tutta la comunità si è mossa nel sostenere questo progetto: un progetto che punta ad essere anche una fonte di aggregazione tra le famiglie dell’hinterland. Un grazie speciale allora a tutti coloro che ci sostengono e che credono nel nostro modo di operare con e per il bambino”,

La vendita delle torte davanti alla chiesa di San Vincenzo martire a Cerello di Corbetta

